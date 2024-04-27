Водитель квадроцикла протаранил несколько машин на Бору 26 апреля

По их словам, мужчина управлял транспортом в нетрезвом виде. На опубликованных в отрытом доступе кадрах видно, что несколько авто получили серьезные повреждения: у двух машин смяло бампер, а на одной разбито заднее стекло. О пострадавших и погибших информации нет.