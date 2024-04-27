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Водитель квадроцикла протаранил несколько машин на Бору 26 апреля

По словам очевидцев, он управлял транспортом в нетрезвом виде.

Водитель квадроцикла протаранил несколько машин на Бору вечером 26 апреля. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По их словам, мужчина управлял транспортом в нетрезвом виде. На опубликованных в отрытом доступе кадрах видно, что несколько авто получили серьезные повреждения: у двух машин смяло бампер, а на одной разбито заднее стекло. О пострадавших и погибших информации нет.

Ранее мы писали, что с начала этого года на территории региона зафиксировали почти 50 аварий с участием мотоциклов. Травмы получили 34 человека, в том числе десять детей.

Напомним, что женщина-водитель погибла в ДТП с «ГАЗелью» в Воротынском районе 24 апреля.