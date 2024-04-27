В Уфе пострадавшая в ДТП с 5 погибшими девушка открыла глаза

Напомним, 19 апреля утром на 1 км дороги Уфа — Оренбург 39-летний житель Уфимского района, управляя поливомоечной машиной КамАЗ, при развороте допустил столкновение с движущимся слева попутным ВАЗ-2115, под управлением 22-летнего жителя Уфимского района. В результате погибли пять человек, еще два человека попали в больницу с травмами. Сейчас молодой человек находится в удовлетворительном состоянии, а девушка в реанимации на ИВЛ.