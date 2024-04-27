Как человек-паук. В Санкт-Петербурге узбекистанец спас людей от пожара. Видео

По ее словам, в этот момент к водосточной трубе подбежал дворник и, как человек-паук, залез по ней. К тому моменту, как он начал вытаскивать людей, из окон уже вовсю валил дым. Девушки, ждущие помощи, по очереди вылезали через подоконник, а дворник помогал выбрать им на карниз.