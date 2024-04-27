Как человек-паук. В Санкт-Петербурге узбекистанец спас людей от пожара. Видео

Пожар произошел рано утром 25 апреля на Подольской улице Санкт-Петербурга. Горели квартиры в пятиэтажном доме. Прибывшие пожарные установили лестницу, но девушкам было сложно добраться до нее. Тогда им на помощь пришел работник коммунальной службы.
«Девушки-иностранки кричали: Help! Help!, и начали вылезать в окно. Сидели на подоконниках, пока спасатели ставили лестницу», — рассказала очевидица пожара.
По ее словам, в этот момент к водосточной трубе подбежал дворник и, как человек-паук, залез по ней. К тому моменту, как он начал вытаскивать людей, из окон уже вовсю валил дым. Девушки, ждущие помощи, по очереди вылезали через подоконник, а дворник помогал выбрать им на карниз.
Спустя 50 секунд три женщины уже покинули квартиры, заполненные дымом, и находились в относительной безопасности. Спасатели быстро подставили лестницу, по которой девушки начали спускаться. Все это время дворник придерживал тех, кто еще находился у карниза на третьем этаже, пока сотрудники МЧС эвакуировали людей на подъемном кране.
Героем оказался выходец из Узбекистана 48-летний сотрудник районного ЖКС-1 Олимжон Ибрагимов, который уже семь лет работает дворником в Петербурге. На родине он служил в десантных восках, поэтому физически хорошо подготовлен и оперативно пришел на помощь.
«Я работал, смотрю — дым идет. Вызвали пожарных. Окна открыли, девушки кричали, звали на помощь. Я им сказал: “Не прыгайте! Главное — не прыгайте!”, а они все кричат. Подумал — людям же надо помогать», — рассказал наш соотечественник.
В МЧС сообщили, что эвакуировали 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало.