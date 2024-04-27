Кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с тепловозом на трассе «Вилюй» в Братске

В Братске, в жилом районе Энергетик, произошло серьезное ДТП. Вечером 26 апреля кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с тепловозом. Это произошло на 240-м километре федеральной автодороги «Вилюй». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— К счастью, в результате автоаварии 36-летняя женщина-водитель иномарки не пострадала, — отмечают в ведомстве.
Инспекторы ГИБДД устанавливают причины, условия и обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 27 апреля в Иркутске произошло массовое отключение света сразу в трех районах города: Октябрьском, Куйбышевском и Кировском. Свет пропал в домах, торговых центрах и офисах в разгар рабочего дня, из-за чего многие заведения и магазины просто не смогли продолжить принимать гостей и клиентов. Также из строя вышли светофоры, что привело к заторам на дорогах.