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Кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с тепловозом на трассе «Вилюй» в Братске

ДТП с тепловозом произошло в Иркутской области вечером 26 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Братске, в жилом районе Энергетик, произошло серьезное ДТП. Вечером 26 апреля кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с тепловозом. Это произошло на 240-м километре федеральной автодороги «Вилюй». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— К счастью, в результате автоаварии 36-летняя женщина-водитель иномарки не пострадала, — отмечают в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД устанавливают причины, условия и обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 27 апреля в Иркутске произошло массовое отключение света сразу в трех районах города: Октябрьском, Куйбышевском и Кировском. Свет пропал в домах, торговых центрах и офисах в разгар рабочего дня, из-за чего многие заведения и магазины просто не смогли продолжить принимать гостей и клиентов. Также из строя вышли светофоры, что привело к заторам на дорогах.