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В Перми подросток на мотоцикле сбил ребенка

ДТП случилось в Свердловском районе города 26 апреля вечером. Пострадавший ребенок госпитализирован.

В 21:20 возле территории двора дома № 49 по улице Коломенской подросток 2009 года рождения на мотоцикле «Ирбис» сбил ребенка 2015 года рождения.

Пострадавший с различными травмами госпитализирован. На родителей юного водителя составлен административный протокол «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья», в настоящее время мотоцикл изъят. По факту ДТП проводится проверка.