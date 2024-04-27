В Перми подросток на мотоцикле сбил ребенка

В 21:20 возле территории двора дома № 49 по улице Коломенской подросток 2009 года рождения на мотоцикле «Ирбис» сбил ребенка 2015 года рождения.
Пострадавший с различными травмами госпитализирован. На родителей юного водителя составлен административный протокол «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Как сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья», в настоящее время мотоцикл изъят. По факту ДТП проводится проверка.