Экс-сотрудник прокуратуры Мангистау получил условный срок за смерть человека

Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, вступив в словесный конфликт с потерпевшим, нанес ему тяжкие телесные повреждения — ударил ногой в бедро и кулаком в голову. В результате последний упал на землю и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.