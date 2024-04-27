Экс-сотрудник прокуратуры Мангистау получил условный срок за смерть человека

В Сети указывается, что в Актау экс-заместитель прокурора Мунайлинского района избил в кафе заместителя городского управления госдоходов, в результате чего последний скончался.
«Суд приговорил экс-прокурора к 1,5 годам условно и отпустил домой, потому что госслужащим категорически нельзя в тюрьму, а остальным можно», — говорится в публикации.
Мангистауский областной суд на своей официальной странице в Facebook прокомментировал это дело.
Здесь рассказали, что органом досудебного расследования мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего по неосторожности (ст. 106 ч.3 УК РК).
Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, вступив в словесный конфликт с потерпевшим, нанес ему тяжкие телесные повреждения — ударил ногой в бедро и кулаком в голову. В результате последний упал на землю и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.
Вина подсудимого была доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.
Государственный обвинитель в прениях изменил предъявленное обвинение и просил признать мужчину виновным в совершении преступления по ст.104 ч.1 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).
В суде отметили, что дело было рассмотрено в пределах измененного обвинения.
«Суд при назначении наказания признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей, один из которых является инвалидом третьей группы. Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено», — пояснили в суде.
В результате мужчину признали виновным по ст.104 ч.1 УК РК и приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.
В суде добавили, что приговор еще не вступил в законную силу. В настоящее время дело находится на рассмотрении в апелляции.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в Мангистау мужчина умер после драки с экс-сотрудником прокуратуры.
По данным надзорного органа региона, после потасовки пострадавший попал в больницу, а менее чем через неделю скончался от полученных травм. Против экс-сотрудника прокуратуры Мангистауской области завели уголовное дело по ч.3 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый с санкции суда был взят под стражу.
Добавим, что согласно ч.3 ст. 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
А в соответствии с ч.1 ст. 104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.