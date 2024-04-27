Два ребенка и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Волгограде

В пятницу вечером серьезное ДТП случилось в Дзержинском районе Волгограда на 3-й Продольной в районе Самарского разъезда. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в столкновении грузовика и «Приоры» пострадали маленькие дети — 3-месячный младенец и годовалый малыш.
Водитель «Лады Приоры» ехал по магистрали со стороны Семи ветров. Напротив администрации Дзержинского района на дороге остановился грузовик «Ман». Водитель легковушки не успел затормозить, и «Лада» впечаталась в фуру. Всем, кто находился в салоне легкового авто, потребовалась помощь врачей. В больницу доставили водителя и троих пассажиров, среди которых двое детей.
Пострадали все, кто ехал в салоне «Лады». ГУ МВД по Волгоградской области.
В обстоятельствах ДТП разбирается следственная группа, на место выезжало и руководство ГИБДД города Волгограда, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.