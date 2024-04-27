Два ребенка и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Волгограде

Водитель «Лады Приоры» ехал по магистрали со стороны Семи ветров. Напротив администрации Дзержинского района на дороге остановился грузовик «Ман». Водитель легковушки не успел затормозить, и «Лада» впечаталась в фуру. Всем, кто находился в салоне легкового авто, потребовалась помощь врачей. В больницу доставили водителя и троих пассажиров, среди которых двое детей.