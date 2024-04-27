Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после пожара на территории НПЗ в Кстовском районе

Следственные органы СК завели уголовное дело по факту возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Кстово Нижегородской области.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии, вчера, 26 апреля, на территории НПЗ при проведении работ по замене заглушек трубопровода произошла утечка нефтепродуктов с последующим их возгоранием. В результате травмы получили двое сотрудников завода. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

На место прибыли следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Расследование уголовного дела контролирует руководство регионального следственного управления.

СК