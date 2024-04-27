Уголовное дело завели после пожара на территории НПЗ в Кстовском районе

По предварительной версии, вчера, 26 апреля, на территории НПЗ при проведении работ по замене заглушек трубопровода произошла утечка нефтепродуктов с последующим их возгоранием. В результате травмы получили двое сотрудников завода. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.