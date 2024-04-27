В Туапсинском районе из-за взрыва в гостинице пострадал мужчина

Вчера в Туапсинском районе произошел пожар в гостинице. Инцидент случился в поселке Пляхо. До того, как пламя успело распространиться на территории отеля, очевидцы услышали громкий звук. К тушению огня были привлечены 24 спасателя. Они установили загорание кровли. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».



Правоохранительные органы проведут проверку по факту данного происшествия. Ее организуют ОНД и ПР ГУ МЧС России по Туапсинскому району. В ходе надзорных мероприятий специалисты установят обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.



Также стало известно, что в результате ЧП пострадал мужчина, который является сотрудником гостиницы. Его госпитализировали.



По данным СУ СКР по краю, в связи с травмированием гражданина из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. На месте работает следователь регионального управления ведомства.