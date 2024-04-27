Жители Новосибирской области получили компенсации за подтопленное жилье

«Адресная материальная помощь пострадавшим не оказана, порядок использования бюджетных ассигнований не содержит сроков, размера, критериев оказания адресной разовой материальной помощи, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не актуализирован», — уточнили в ведомстве.