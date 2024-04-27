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Жители Новосибирской области получили компенсации за подтопленное жилье

Новосибирск, 27 апреля, ФедералПресс. Пятеро жителей Кыштовского района Новосибирской области получили компенсации за подтопленное жилье во время паводков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Reuters

«Адресная материальная помощь пострадавшим не оказана, порядок использования бюджетных ассигнований не содержит сроков, размера, критериев оказания адресной разовой материальной помощи, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не актуализирован», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление главе Кыштовского района, чтобы повлиять на ситуацию. После этого местные власти решили выплатить компенсации пострадавшим от паводков местным жителям.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что последствия паводков могут быть губительными для губернаторов.