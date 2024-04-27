«Нафтогаз» сообщил о поражении объектов газовой инфраструктуры Украины

«Сегодня утром в результате обстрела вооруженных сил Российской Федерации объекты газовой инфраструктуры “Нафтогаза” получили повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В «Нафтогазе» заверили, что на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам произошедшее не отразится.
Кроме того, Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в результате российских ударов четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате обстрелов пострадали энергетические объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Минобороны России не сообщало об ударах и их целях.