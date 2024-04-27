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Главбуха администрации Русской Поляны в Омской области осудили за мошенничество

За пять лет женщина незаконно добавила к своей зарплате более 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Русской Поляне Омской области бывший главбух администрации пять лет повышала себе зарплату, внося недостоверные сведения в финансовые документы.

Таким образом, с 2017 по 2022 год предприимчивая женщина незаконно обогатилась более чем на 600 тысяч рублей.

Выявив нарушение, с иском в Русско-Полянский райсуд обратилась прокуратура. Вину в совершении преступления главбух не признала, но возвратила в бюджет поселения 184 тысячи рублей.

Финансист была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Суд назначил ей наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 10% из зарплаты в доход государства — пока не возместит ущерб.

Также на 2,5 года она лишена права занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.