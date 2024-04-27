Главбуха администрации Русской Поляны в Омской области осудили за мошенничество

Финансист была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Суд назначил ей наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 10% из зарплаты в доход государства — пока не возместит ущерб.