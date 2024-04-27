Дело челябинца, расчленившего отца, отправили в суд

Напомним, все произошло 4 января в одной из квартир в селе Новобурино, где между пьяными отцом и сыном произошел конфликт. Так, 34-летний мужчина нанес 60-летнему отцу удар по голове деревянной ножкой от табуретки, отчего тот позже скончался.