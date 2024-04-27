Дело челябинца, расчленившего отца, отправили в суд

Напомним, все произошло 4 января в одной из квартир в селе Новобурино, где между пьяными отцом и сыном произошел конфликт. Так, 34-летний мужчина нанес 60-летнему отцу удар по голове деревянной ножкой от табуретки, отчего тот позже скончался.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий обнаружили упакованные в восемь мешков части тела. Пакеты были сложены в одном из мусорных контейнеров, расположенных во дворе многоквартирных домов», — добавили в СК.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.