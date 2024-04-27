Разыскиваемый судом похититель собаки задержан в Хабаровске

Инцидент случился в сентябре 2023 года в доме по переулку Костромскому. Фигурант заприметил пса, убедился, что на его лай никто из хозяев не реагирует, значит их нет дома, отцепил карабин с цепи и силой запихнул животное в свое авто.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, он вывез собаку в лес, умертвил ее и разделал. Мясо съел. Задержали мужчину в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело, позже начались судебные заседания, на которые обвиняемый не являлся. Суд объявил его в розыск. После задержания фигуранта водворили в изолятор временного содержания.