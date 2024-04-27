Разыскиваемый судом похититель собаки задержан в Хабаровске

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, он вывез собаку в лес, умертвил ее и разделал. Мясо съел. Задержали мужчину в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело, позже начались судебные заседания, на которые обвиняемый не являлся. Суд объявил его в розыск. После задержания фигуранта водворили в изолятор временного содержания.