Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разыскиваемый судом похититель собаки задержан в Хабаровске

Мужчина, обвиняемый в краже собаки, задержан в Хабаровске.

Источник: МК.RU Хабаровск

Инцидент случился в сентябре 2023 года в доме по переулку Костромскому. Фигурант заприметил пса, убедился, что на его лай никто из хозяев не реагирует, значит их нет дома, отцепил карабин с цепи и силой запихнул животное в свое авто.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, он вывез собаку в лес, умертвил ее и разделал. Мясо съел. Задержали мужчину в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело, позже начались судебные заседания, на которые обвиняемый не являлся. Суд объявил его в розыск. После задержания фигуранта водворили в изолятор временного содержания.