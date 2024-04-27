В Навои подросток за рулем чужого автомобиля совершил ДТП, в котором погибло двое школьников

Когда подростки возвращались домой, девятиклассник не справился с управлением. В результате ДТП двое учащихся скончались на месте происшествия. Третьего школьника с тяжелыми травмами доставили в центральную больницу Карманинского района. Он находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.