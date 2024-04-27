Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Навои подросток за рулем чужого автомобиля совершил ДТП, в котором погибло двое школьников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Трое школьников на чужом автомобиле попали в аварию в Навои. Двое детей погибли на месте, третий находится в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как рассказали в УБДД Навоийской области, трое учащихся школ Навои и Карманинского района 23 апреля взяли чужой автомобиль Matiz, на котором поехали в Нуратинский район.

Когда подростки возвращались домой, девятиклассник не справился с управлением. В результате ДТП двое учащихся скончались на месте происшествия. Третьего школьника с тяжелыми травмами доставили в центральную больницу Карманинского района. Он находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, выясняется личность владельца автомобиля.