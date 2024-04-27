В Навои подросток за рулем чужого автомобиля совершил ДТП, в котором погибло двое школьников

Как рассказали в УБДД Навоийской области, трое учащихся школ Навои и Карманинского района 23 апреля взяли чужой автомобиль Matiz, на котором поехали в Нуратинский район.
Когда подростки возвращались домой, девятиклассник не справился с управлением. В результате ДТП двое учащихся скончались на месте происшествия. Третьего школьника с тяжелыми травмами доставили в центральную больницу Карманинского района. Он находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, выясняется личность владельца автомобиля.