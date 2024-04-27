Мошенники взломали аккаунты жителей Хабаровского края и выпросили денег в долг

В городской отдел полиции с заявлением обратилась 58-летняя местная жительница и рассказала о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам горожанки ей, в одном из мессенджеров пришло сообщение от коллеги, о том, что со стороны силовых структур производится проверка. Далее с женщиной связался лжесотрудник и сообщил, что работники финансовых сфер получили доступ к личным данным заявительницы и совершают неправомерные банковские операции. Лжесотрудник убедил комсомольчанку перевести имеющиеся денежные средства на специальные защищенные счета и заблокировал связь. Ущерб составил 180 тысяч рублей.