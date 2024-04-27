Мошенники взломали аккаунты жителей Хабаровского края и выпросили денег в долг

Сотрудниками полиции Комсомольска-на-Амуре возбуждены уголовные дела по двум фактам мошенничества, связанных со взломом личных аккаунтов мессенджеров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В городской отдел полиции с заявлением обратилась 58-летняя местная жительница и рассказала о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам горожанки ей, в одном из мессенджеров пришло сообщение от коллеги, о том, что со стороны силовых структур производится проверка. Далее с женщиной связался лжесотрудник и сообщил, что работники финансовых сфер получили доступ к личным данным заявительницы и совершают неправомерные банковские операции. Лжесотрудник убедил комсомольчанку перевести имеющиеся денежные средства на специальные защищенные счета и заблокировал связь. Ущерб составил 180 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправным деяниям.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Сотрудники полиции напоминают:
— Обязательно проверяйте сообщения в социальных сетях и мессенджерах, поскольку нередко аккаунты подвергаются хакерским атакам, после чего уже без ведома владельцев злоумышленники используют их в своих целях.
— Если вы получили сообщение с просьбой оказания финансовой помощи, найдите возможность проверить, что адресат действительно тот, за кого себя выдает.
— Если вы или ваши близкие стали жертвой или свидетелем мошенничества — незамедлительно сообщайте об этом в полицию по телефону 102.