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Жителям Кубани напомнили о запрете на съемку беспилотников и работы ПВО

В Краснодарском крае жителям запретили фиксировать момент работы ПВО.

Жителям Кубани напомнили о запрете на съемку беспилотников и работы ПВО. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ночью 27 апреля в небе над Кубанью сбили 66 беспилотников самолетного типа. Известно, что более 10 беспилотников сбиты в Славянском, Северском и Кущевском районах Кубани. О пострадавших не сообщается. Возгорания от падения БПЛА ликвидировали.