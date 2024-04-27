Жителям Кубани напомнили о запрете на съемку беспилотников и работы ПВО. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ночью 27 апреля в небе над Кубанью сбили 66 беспилотников самолетного типа. Известно, что более 10 беспилотников сбиты в Славянском, Северском и Кущевском районах Кубани. О пострадавших не сообщается. Возгорания от падения БПЛА ликвидировали.