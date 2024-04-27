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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА

Над Краснодарским краем, по данным Минобороны, уничтожили 66 украинских беспилотников.

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений.

Напомним, ночью 27 апреля киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пострадавших и серьезных повреждений нет.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще 2 были уничтожены над Крымским полуостровом.

Как сообщили в МЧС по краю, на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м.