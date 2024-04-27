НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА

Напомним, ночью 27 апреля киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пострадавших и серьезных повреждений нет.