Уголовное дело о контрабанде медали «Золотая Звезда» направили в суд Хабаровска

В результате проведенных мероприятий был установлен внук Героя Советского Союза Илья Марьясов, который пояснил, что после смерти деда все ордена и медали хранились у его жены в Ялте, но в 1994 году главная награда пропала при переезде и почти 30 лет семья не знала о ее местонахождении.