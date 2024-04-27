Уголовное дело о контрабанде медали «Золотая Звезда» направили в суд Хабаровска

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту контрабанды медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Петра Марьясова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
В результате отработки полученной из Хабаровска оперативной информации сотрудниками Центральной таможни города Москвы в одном из почтовых отправлений в Эстонскую Республику была обнаружена медаль «Золотая Звезда» № 3038 врученная лейтенанту Петру Марьясову за форсирование Днепра в сентябре 1943 года.
В ходе предварительного следствия следователями Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу было установлено, что 36-летний житель города Хабаровска приобрел на одном из рынков города медаль «Золотая Звезда» № 3038.
Заведомо зная, что продажа государственных наград СССР запрещена в Российской Федерации обвиняемый решил продать медаль, для этого разместил объявление о её продаже за 380 тысяч рублей на одном из специализированных сайтов и указал, что медаль является копией. В течение нескольких дней обвиняемый нашел на территории Эстонской Республики покупателя указанной медали, получив денежные средства, сформировал почтовое отправление и замаскировал медаль под новогодние игрушки отправил ее получателю.
В результате проведенных мероприятий был установлен внук Героя Советского Союза Илья Марьясов, который пояснил, что после смерти деда все ордена и медали хранились у его жены в Ялте, но в 1994 году главная награда пропала при переезде и почти 30 лет семья не знала о ее местонахождении.
В ходе предварительного следствия следователями УТ МВД России по ДФО «Золотая Звезда» № 3038 Героя Советского Союза Петра Марьясова была передана на хранение в его семью.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ст. 324, ч. 1 ст. 226.1, ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летнего хабаровчанина, купившего, продавшего, подделавшего документы и пытавшегося переместить медаль, являющуюся культурной ценностью, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.