Девушка погибла, выпав с 20-го этажа во Владивостоке

Ранним вечером 27 апреля девушка выпала с 20-го этажа дома № 37 по улице Феодосийской во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале vdk_tiger_vladivostok.
По данным канала, погибшая 2005 года рождения. На место происшествия уже выехали следователи.
Трагедия произошла на улице Феодосийской.
Ранним вечером 27 апреля девушка выпала с 20-го этажа дома № 37 по улице Феодосийской во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале vdk_tiger_vladivostok.
По данным канала, погибшая 2005 года рождения. На место происшествия уже выехали следователи.