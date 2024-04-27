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Девушка погибла, выпав с 20-го этажа во Владивостоке

Трагедия произошла на улице Феодосийской.

Источник: Аргументы и факты

Ранним вечером 27 апреля девушка выпала с 20-го этажа дома № 37 по улице Феодосийской во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале vdk_tiger_vladivostok.

По данным канала, погибшая 2005 года рождения. На место происшествия уже выехали следователи.

несчастный случай