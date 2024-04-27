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В Челябинской области за сутки задержали шестерых дезертиров

В регионе проходит операция «Розыск».

Полиция Челябинской области задержала 64 преступника, находившихся в федеральном розыске. Шестеро задержанных разыскивались за самовольное оставление места воинской службы, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

С 24 по 25 апреля на Южном Урале проходил первый этап профилактического мероприятия «Розыск». Поиском лиц из федерального списка занимались около тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Результат — поимка 26 подозреваемых в совершении краж, шестерых дезертиров, троих наркосбытчиков, двух грабителя и еще 27 человек, совершивших иные преступления.

Уточняется, что трое задержанных скрывались в России от правоохранительных органов других стран-участниц СНГ.