В Челябинской области за сутки задержали шестерых дезертиров

Полиция Челябинской области задержала 64 преступника, находившихся в федеральном розыске. Шестеро задержанных разыскивались за самовольное оставление места воинской службы, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
С 24 по 25 апреля на Южном Урале проходил первый этап профилактического мероприятия «Розыск». Поиском лиц из федерального списка занимались около тысячи сотрудников органов внутренних дел.
Результат — поимка 26 подозреваемых в совершении краж, шестерых дезертиров, троих наркосбытчиков, двух грабителя и еще 27 человек, совершивших иные преступления.
Уточняется, что трое задержанных скрывались в России от правоохранительных органов других стран-участниц СНГ.