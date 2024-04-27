В Волгограде пенсионерка организовала группу теневых банкиров

По данным правоохранителей, организатором группы была 68-летняя волгоградка. Ее сообщники искали граждан, желающих получить кредит в банке. Половину суммы аферисты забирали себе, обещая в дальнейшем гасить задолженность по кредитам.
Оплату по договорам проводили за счет денег, получаемых от следующих заемщиков. Первые месяцы злоумышленники вносили платежи, а иногда даже полностью гасили кредиты. Затем граждане снова брали займы, и схема повторялась.
По предварительным данным, группа привлекла около 1 млрд рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.
В отношении волгоградцев возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ. В ходе обысков было изъято 30 млн рублей, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей.
В настоящее время идут оперативно-разыскные мероприятия. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.