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В Волгограде пенсионерка организовала группу теневых банкиров

Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом до 1 млрд рублей.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным правоохранителей, организатором группы была 68-летняя волгоградка. Ее сообщники искали граждан, желающих получить кредит в банке. Половину суммы аферисты забирали себе, обещая в дальнейшем гасить задолженность по кредитам.

Оплату по договорам проводили за счет денег, получаемых от следующих заемщиков. Первые месяцы злоумышленники вносили платежи, а иногда даже полностью гасили кредиты. Затем граждане снова брали займы, и схема повторялась.

По предварительным данным, группа привлекла около 1 млрд рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении волгоградцев возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ. В ходе обысков было изъято 30 млн рублей, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей.

В настоящее время идут оперативно-разыскные мероприятия. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.