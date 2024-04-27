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В Крыму «семерка» врезалась в КамАЗ: пострадал водитель

Под Судаком спасли врезавшегося во встречный КамАЗ водителя «семерки».

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

В пятницу, 26 апреля, под Судаком столкнулись ВАЗ-2107 и КамАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Авария произошла в 13.56. «Семерка» ехала по автодороге Грушевка — Судак. Между селами Переваловка и Грушевка водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей». Он оказался зажат в машине. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. Далее его транспортировали в машину скорой помощи.

— Также спасатели провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, — говорится в сообщении.