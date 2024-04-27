В Белгородской области беспилотники атаковали трактор и зерновоз

Белгородская область подвергается обстрелам практически ежедневно с начала СВО. Особенно интенсивными они стали с конца 2023 года. Последний раз официально об атаке ВСУ Белгородской области сообщалось вчера около 22:00. Под обстрел попала окраина поселка Прилесье Краснояружского района, писал Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадавших не было, но из-за повреждения линии электропередачи несколько населенных пунктов временно остались без света.