В Белгородской области беспилотники атаковали трактор и зерновоз

В результате удара по селу Вознесеновка Шебекинского горокруга был ранен мужчина-механизатор — один из беспилотников попал по трактору на территории сельхозпредприятия. У пострадавшего — осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза. Скорая помощь уже доставляет его в областную клиническую больницу, написал глава региона.
Еще один беспилотник попал по движущемуся зерновозу и повредил цистерну. Также два FPV-дрона атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль, которые ехали по трассе. Пятый БПЛА стал причиной выбитых окон у торгового объекта и припаркованной рядом с ним ГАЗели.
Белгородская область подвергается обстрелам практически ежедневно с начала СВО. Особенно интенсивными они стали с конца 2023 года. Последний раз официально об атаке ВСУ Белгородской области сообщалось вчера около 22:00. Под обстрел попала окраина поселка Прилесье Краснояружского района, писал Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадавших не было, но из-за повреждения линии электропередачи несколько населенных пунктов временно остались без света.