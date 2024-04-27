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В Белгородской области беспилотники атаковали трактор и зерновоз

Сегодня, 27 апреля, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область пятью дронами-камикадзе. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В результате удара по селу Вознесеновка Шебекинского горокруга был ранен мужчина-механизатор — один из беспилотников попал по трактору на территории сельхозпредприятия. У пострадавшего — осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза. Скорая помощь уже доставляет его в областную клиническую больницу, написал глава региона.

Еще один беспилотник попал по движущемуся зерновозу и повредил цистерну. Также два FPV-дрона атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль, которые ехали по трассе. Пятый БПЛА стал причиной выбитых окон у торгового объекта и припаркованной рядом с ним ГАЗели.

Белгородская область подвергается обстрелам практически ежедневно с начала СВО. Особенно интенсивными они стали с конца 2023 года. Последний раз официально об атаке ВСУ Белгородской области сообщалось вчера около 22:00. Под обстрел попала окраина поселка Прилесье Краснояружского района, писал Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадавших не было, но из-за повреждения линии электропередачи несколько населенных пунктов временно остались без света.