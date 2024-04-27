Жителя Иркутска осудят за убийство одноклассника 16-летней давности

В Иркутске осудят мужчину, который 16 лет назад убил одноклассника. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Иркутской области.
«29 марта 2008 года в квартире, расположенной в микрорайне Синюшиной горы, во время распития алкогольных напитков молодые люди поссорились. Тогда 21-летний мужчина нанёс однокласснику множественные ножевые ранения. От полученных травм молодой человек умер на месте. Затем злоумышленник расчленил тело убитого и сбросил в воду на территории Ленинского округа», — прокомментировали в СК.
Через пять дней на берегу Ангары возле улицы Полярной обнаружили фрагмент тела неизвестного мужчины. На тот момент следователям не удалось раскрыть дело, так как было мало улик и в 2009 году уголовное дело приостановили.
В 2024 году следователи возобновили дело. Криминалисты провели экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия и установили личность преступника. В марте 37-летнего мужчину задержали. В ходе допроса он признал вину. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.