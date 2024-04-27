Жителя Иркутска осудят за убийство одноклассника 16-летней давности

«29 марта 2008 года в квартире, расположенной в микрорайне Синюшиной горы, во время распития алкогольных напитков молодые люди поссорились. Тогда 21-летний мужчина нанёс однокласснику множественные ножевые ранения. От полученных травм молодой человек умер на месте. Затем злоумышленник расчленил тело убитого и сбросил в воду на территории Ленинского округа», — прокомментировали в СК.