Директора пединститута в Челябинске обвинили в получении взяток от 16 студентов

По версии обвинения, педагог с января 2020 года по октябрь 2022-го через посредников получила взятки от 16 студентов на общую сумму 485 тыс. рублей «за внесение в зачетные книжки сведений о положительных оценках за сдачу государственных экзаменов и защиту выпускных квалификационных работ без фактической явки на них».