Директора пединститута в Челябинске обвинили в получении взяток от 16 студентов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, речь идет про директора Профессионально-педагогического института (действует на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»).
По версии обвинения, педагог с января 2020 года по октябрь 2022-го через посредников получила взятки от 16 студентов на общую сумму 485 тыс. рублей «за внесение в зачетные книжки сведений о положительных оценках за сдачу государственных экзаменов и защиту выпускных квалификационных работ без фактической явки на них».
Фигурантку обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 (получение взятки), частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
«В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 6,6 млн рублей», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.
Дело будет слушаться в Тракторозаводском райсуде.