В Приангарье чиновницу и 15 опекунш осудили за хищение у детей 30 млн рублей

Обналичив накопительные пособия, которые дети должны были получить по достижении определенного законом возраста, мошенницы отдавали от 20 процентов до половины суммы чиновнице, а остатками распоряжались по собственному усмотрению. От этих действий пострадали почти четыре десятка опекаемых. Ущерб превысил 30 миллионов рублей.