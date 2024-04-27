В Приангарье чиновницу и 15 опекунш осудили за хищение у детей 30 млн рублей

В 2015—2020 годах специалист отдела опеки и попечительства в сговоре с 15 опекуншами несовершеннолетних предоставляла в банк фальшивые документы, позволяющие женщинам снимать средства со счетов подопечных, рассказали в прокуратуре региона.
Обналичив накопительные пособия, которые дети должны были получить по достижении определенного законом возраста, мошенницы отдавали от 20 процентов до половины суммы чиновнице, а остатками распоряжались по собственному усмотрению. От этих действий пострадали почти четыре десятка опекаемых. Ущерб превысил 30 миллионов рублей.
Суд приговорил бывшую сотрудницу отдела опеки к 10 годам колонии. Опекунши получили от двух до шести лет лишения свободы условно.