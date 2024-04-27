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Экс-глава самарского фонда капремонта получил реальный срок

Оглашен приговор бывшему генеральному директору самарского регионального фонда капитального ремонта Александру Константинову. Он признан виновным в коммерческом подкупе (п. «г» ч.7, ч.6 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Красноярского районного суда Самарской области.

Александру Константинову назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере полтора млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Следствие считает, что Александр Константинов много раз получал незаконное вознаграждение от контрагентов по заключаемым контрактам на работы в МКД.

С главой фонда расплачивались стройматериалами и финансированием туристических поездок, выяснили силовики.

Преступление было совершено с февраля 2021 по август 2022 года. Уголовное дело в отношении Александра Константинова было передано в суд в ноябре минувшего года.