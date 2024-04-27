Экс-глава самарского фонда капремонта получил реальный срок

Александру Константинову назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере полтора млн руб. Приговор не вступил в законную силу.
Следствие считает, что Александр Константинов много раз получал незаконное вознаграждение от контрагентов по заключаемым контрактам на работы в МКД.
С главой фонда расплачивались стройматериалами и финансированием туристических поездок, выяснили силовики.
Преступление было совершено с февраля 2021 по август 2022 года. Уголовное дело в отношении Александра Константинова было передано в суд в ноябре минувшего года.