СК Армении завел дело после сообщений о присоединении военных к акции протеста

Вечером 26 апреля в приграничном селе Киранц проходила акция протеста. Несколько армянских СМИ показали видео, на котором люди в военной форме стоят рядом с протестующими, не пытаясь призывать их к порядку. В Минобороны Армении заявили, что примут меры, чтобы установить личности людей в военной форме, запечатленных на видео.
«После изучения распространенных в интернете видеороликов стало ясно, что примерно в это же время к протестующим присоединилась группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны Армении. В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств дела и круга лиц, участвующих в деле», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве призвали военнослужащих соблюдать требования воинского устава и не поддаваться на провокации.
19 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.
После этого в Ереване и в Тавушской области проходили акции протеста. Митингующие пытались заблокировать трассы, в том числе международного значения, происходили стычки с полицией, некоторые участники протестов были задержаны. Жители армянских сел Тавушской области выражают беспокойство в связи с тем, что по итогам демаркации граница пройдет в несколько десятков метров от их домов.