СК Армении завел дело после сообщений о присоединении военных к акции протеста

После этого в Ереване и в Тавушской области проходили акции протеста. Митингующие пытались заблокировать трассы, в том числе международного значения, происходили стычки с полицией, некоторые участники протестов были задержаны. Жители армянских сел Тавушской области выражают беспокойство в связи с тем, что по итогам демаркации граница пройдет в несколько десятков метров от их домов.