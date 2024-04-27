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СК Армении завел дело после сообщений о присоединении военных к акции протеста

ЕРЕВАН, 27 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении открыл уголовное дело и проводит проверку после появления видео, на котором несколько человек в военной форме участвуют в акции протеста против передачи Азербайджану четырех сел в районе Тавушской области и проведения делимитации границы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 26 апреля в приграничном селе Киранц проходила акция протеста. Несколько армянских СМИ показали видео, на котором люди в военной форме стоят рядом с протестующими, не пытаясь призывать их к порядку. В Минобороны Армении заявили, что примут меры, чтобы установить личности людей в военной форме, запечатленных на видео.

«После изучения распространенных в интернете видеороликов стало ясно, что примерно в это же время к протестующим присоединилась группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны Армении. В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств дела и круга лиц, участвующих в деле», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве призвали военнослужащих соблюдать требования воинского устава и не поддаваться на провокации.

19 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.

После этого в Ереване и в Тавушской области проходили акции протеста. Митингующие пытались заблокировать трассы, в том числе международного значения, происходили стычки с полицией, некоторые участники протестов были задержаны. Жители армянских сел Тавушской области выражают беспокойство в связи с тем, что по итогам демаркации граница пройдет в несколько десятков метров от их домов.

СК