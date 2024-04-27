Жительница Молдовы заказала убийство бывшего мужа: «Его надо отравить, а за это я плачу 20 тысяч евро»

В апреле этого года 50-летняя жительница Молдовы начала поиски киллера, готового убить ее бывшего мужа. За убийство она была готова заплатить 20 тысяч евро. Она хотела, чтобы его отравили, приготовила пузырек с отравляющим веществом, сообщает пресс-служба ГИП.