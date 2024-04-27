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Жительница Молдовы заказала убийство бывшего мужа: «Его надо отравить, а за это я плачу 20 тысяч евро»

Подозреваемая задержана пока на 72 часа.

Источник: Комсомольская правда

В апреле этого года 50-летняя жительница Молдовы начала поиски киллера, готового убить ее бывшего мужа. За убийство она была готова заплатить 20 тысяч евро. Она хотела, чтобы его отравили, приготовила пузырек с отравляющим веществом, сообщает пресс-служба ГИП.

Однако, на самом деле, «киллером» оказался агент под прикрытием. Он сообщил заказчице, что успешно справился с делом, а женщину задержали в момент передачи ему денег.

Подозреваемую задержали на 72 часа. Прошли обыски в Кагуле, были изъяты документы, деньги, использованные при подготовке убийства, а также мобильные телефоны, содержащие доказательства совершения преступления.