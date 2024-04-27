В Красноярске загорелись три дома

КЕМЕРОВО, 27 апр — РИА Новости. Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС.
«Сегодня около 12.40 (08.40 мск) поступило сообщение о загорании по улице Стасовой в Красноярске. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горят два жилых дома, хозяйственные постройки и дачный дом. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.32 (10.32 мск), его ликвидируют 28 человек и семь единиц техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняет сильный ветер и высокая горючая нагрузка. Причина пожара станет известна после его полной ликвидации.