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В Красноярске загорелись три дома

ГУ МЧС: три дома горят в Красноярске, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 27 апр — РИА Новости. Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС.

«Сегодня около 12.40 (08.40 мск) поступило сообщение о загорании по улице Стасовой в Красноярске. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горят два жилых дома, хозяйственные постройки и дачный дом. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.32 (10.32 мск), его ликвидируют 28 человек и семь единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение осложняет сильный ветер и высокая горючая нагрузка. Причина пожара станет известна после его полной ликвидации.

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