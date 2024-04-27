Полицейские задержали участников массовой драки в Адлере

На улице Свердлова Адлерского района Сочи произошла массовая драка парней. Молодые люди начали потасовку прямо на дороге, в ход даже пошла бита.
Участников драки задержали сотрудники уголовного розыска.
«Сообщения по данному факту в полицию не поступало. Информация о происшествии появилась в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Благодаря видеоролику удалось установить личности участников конфликта. В отношении них составлены административные протоколы.
Ранее в Сочи благодаря ролику из социальных сетей удалось задержать наркодилера из Московской области. Мужчина попал на видео во время прогулки с мертвым дельфином в руках.