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Полицейские задержали участников массовой драки в Адлере

В Сочи произошла драка парней с применением биты.

На улице Свердлова Адлерского района Сочи произошла массовая драка парней. Молодые люди начали потасовку прямо на дороге, в ход даже пошла бита.

Участников драки задержали сотрудники уголовного розыска.

«Сообщения по данному факту в полицию не поступало. Информация о происшествии появилась в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Благодаря видеоролику удалось установить личности участников конфликта. В отношении них составлены административные протоколы.

Ранее в Сочи благодаря ролику из социальных сетей удалось задержать наркодилера из Московской области. Мужчина попал на видео во время прогулки с мертвым дельфином в руках.