Иностранец с чужим паспортом хотел улететь за убежищем в Армению, но его задержали в аэропорту Минска

— Со слов задержанного, он является гражданином России. Мужчина пояснил, что не мог официально получить заграничный паспорт, так как его внутренний документ является недействительным, а также он имеет различные долговые обязательства на родине. Злоумышленник сообщил, что чужой паспорт «случайно» нашел на территории России и решил с его помощью пересечь белорусскую границу, — прокомментировали ход дальнейших разбирательств белорусские пограничники.