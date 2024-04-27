Иностранец с чужим паспортом хотел улететь за убежищем в Армению, но его задержали в аэропорту Минска

Иностранца с чужим паспортом задержали в аэропорту Минска. Об инциденте, который имел место в среду, 24 апреля 2024 года, рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Иностранец хотел незаконно пересечь границу и вылететь из Беларуси в Армению, где он планировал получить убежище. При регистрации на рейс и проверке документов в аэропорту Минска фигурант предъявил для проверки российский паспорт, однако он вызвал подозрения, подтвердившиеся при спецпроверке: документ не принадлежал мужчине.
— Со слов задержанного, он является гражданином России. Мужчина пояснил, что не мог официально получить заграничный паспорт, так как его внутренний документ является недействительным, а также он имеет различные долговые обязательства на родине. Злоумышленник сообщил, что чужой паспорт «случайно» нашел на территории России и решил с его помощью пересечь белорусскую границу, — прокомментировали ход дальнейших разбирательств белорусские пограничники.
Мужчина задержан, максимальное наказание за попытку незаконного пересечения госграницы — до 100 базовых величин, по состоянию на 27 апреля 2024 года это 4000 белорусских рублей.