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36-летний житель Башкирии до смерти избил сожительницу

В Салавате местный житель обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

26 апреля этого года пьяный мужчина на улице Калинина избил руками и ногами свою 39-летнюю сожительницу. После они отправились в арендованную квартиру на той же улице.

Очевидцы сообщили об избиении в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было найдено тело женщины с множественными телесными повреждениями. Злоумышленник находился рядом с телом сожительницы.

Свою вину обвиняемый признал. Он заключен под стражу.