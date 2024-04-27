36-летний житель Башкирии до смерти избил сожительницу

26 апреля этого года пьяный мужчина на улице Калинина избил руками и ногами свою 39-летнюю сожительницу. После они отправились в арендованную квартиру на той же улице.
Очевидцы сообщили об избиении в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было найдено тело женщины с множественными телесными повреждениями. Злоумышленник находился рядом с телом сожительницы.
Свою вину обвиняемый признал. Он заключен под стражу.