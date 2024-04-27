В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку

По данным ведомства, в ходе специального рейда полицейские остановили водителя тонированного автомобиля Chevrolet Tahoe, который отказался снять тонировку. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).