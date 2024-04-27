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В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку

В Новосибирске на шесть суток арестовали водителя за отказ снять тонировку.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 27 апр — РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, в ходе специального рейда полицейские остановили водителя тонированного автомобиля Chevrolet Tahoe, который отказался снять тонировку. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

«Сегодня в Калининском районном суде Новосибирска в отношении водителя автомобиля рассмотрено дело об административном правонарушении… Суд, с учетом мнения старшего помощника прокурора района Новосибирска, назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами с ненормативным тонированием лобового и передних стекол автомобилей будет продолжена.