«Погиб в серебряную годовщину свадьбы»: подробности ДТП в Башкирии, где погибли трое жителей Пензы

По словам близких друзей Павла, мужчина часто ездил в командировки в Подмосковье, Башкирию и Астрахань. У погибшего осталась супруга, взрослый сын и несовершеннолетняя дочь. 24 апреля, в день трагедии, у Павла и его супруги была серебряная годовщина свадьбы. В этот же день у его жены был день рождения, но семейный праздник обернулся горем.