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«Погиб в серебряную годовщину свадьбы»: подробности ДТП в Башкирии, где погибли трое жителей Пензы

В Башкирии выяснились личности вахтовиков, погибших в ДТП с фурой.

Источник: Комсомольская правда

24 апреля в Туймазинском районе Башкирии на трассе М-5 «Урал» случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 3 человека. По данным главы Госавтоинспекции региона Владимира Севастьянова, на 1312 километре автодороги «М-5» столкнулись LADA Largus и грузовой автомобиль FAW. У водителя и двух его пассажиров просто не было шансов выжить. Подробности смертельной аварии и личности погибших узнавала «Комсомолка».

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ОБЕРНУЛСЯ ГОРЕМ.

На многочисленных фотографиях и видеозаписях, опубликованных в соцсетях, отчетливо видно — легковушка влетела прямиком под колеса фуры и превратилась буквально в груду смятого железа. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального оборудования.

Все трое погибших — жители Пензы, и в тот злополучный день ехали на вахту. Известны личности погибшего водителя — 43-летнего Василия К., а также двух погибших пассажиров: 46-летнего Павла Ц. и 31-летнего Александра М.

По словам близких друзей Павла, мужчина часто ездил в командировки в Подмосковье, Башкирию и Астрахань. У погибшего осталась супруга, взрослый сын и несовершеннолетняя дочь. 24 апреля, в день трагедии, у Павла и его супруги была серебряная годовщина свадьбы. В этот же день у его жены был день рождения, но семейный праздник обернулся горем.

— Страшно представить, что сейчас чувствует супруга. С утра поздравления, а вечером соболезнования, — вздыхают знакомые погибшего Павла Ц.

В роковой день аварии Павел Ц. отмечал с любимой женой серебряную свадьбу. Фото: личная страница героя публикации.

О самом мужчине близкие отзываются исключительно положительно — для всех он остался добрым семьянином, верным другом и просто хорошим человеком.

— Соболезнования всем родным и близким погибших. Знали Пашу, отличный был муж, отец и друг…. Нет слов, не верится, — скорбят друзья и знакомые пензенца.

О других погибших в аварии вахтовиках известно совсем немного. Знакомые рассказали, что у 31-летнего Александра осталась жена и двухлетний сын. Они до сих пор не могут поверить в смерть самого родного человека, который обещал совсем скоро вернуться домой.

-Спи спокойно, братишка. Будем помнить твою улыбку. Ты был настоящим человеком, — вздыхают знакомые Александра М.

У погибшего Василия К. также остались жена и дочь.

— Красивая, но такая печальная дата: 24.04.2024… — написала девушка у себя на странице в соцсетях.

ПОШЕЛ НА ОБГОН, ИЛИ ВИНОВАТА ДОРОГА?

Причины и обстоятельства роковой аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. По некоторым предварительным данным, водитель Largus мог пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Теорию подтверждает водитель грузовика FAW, который, к счастью, не пострадал. По словам 64-летнего уфимца, он спокойно ехал по своей полосе, когда ему навстречу неожиданно вылетел Largus.

— Со встречной полосы ехал легковой автомобиль, который стало «разматывать» по дороге и выкинуло на встречку. Я стал притормаживать, уходить вправо, но тут отбойник — некуда было уходить, — рассказывает водитель FAW.

Избежать прямого столкновения не позволили отбойники по краю дороги. В результате Largus смяло под колесами фуры — кабина большегруза буквально вошла в салон легковушки.

Однако многие комментаторы уверены, что аварию спровоцировало ужасное состояние дороги на этом участке.

— Даже при соблюдении ограничения скорости по знаку можно подлететь так, что мало не покажется. Перед этим «трамплином» приходится сбавлять скорость практически до полной остановки машины, — делятся местные жители.

Действительно, данный участок дороги довольно опасный. Один из комментаторов выложил в сеть запись с видеорегистратора, на котором отчетливо видны огромные ямы на дороге. По словам местных жителей, на участке самый настоящий «трамплин» с выступом, из-за которого машины кидает на встречную полосу. Особенно опасно проезжать по данному участку ночью, тем более в плохую погоду. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Также к расследованию подключилась и региональная прокуратура.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кстати, буквально пару недель назад на этом участке трассы уже случалась смертельная авария. Так, 9 апреля водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco. В итоге в ДТП на месте погиб 40-летний пассажир легковушки, а водитель с травмами был госпитализирован.