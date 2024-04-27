В Уфе нашлась 7-летняя девочка.

Как сообщал «Башинформ», в Уфе продолжаются поиски подростков: 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли из дома 30 марта и не вернулись. Сотни людей в течение почти месяца делают всё возможное, чтобы найти двух друзей. С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» свернули, но на задачи будут ежедневно отправляться автономные группы.