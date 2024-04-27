Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе нашлась 7-летняя девочка

В Уфе нашлась 7-летняя девочка.

Источник: Группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшей без вести 7-летней девочки. Как сообщили волонтеры в группе «БашРегионСпас», девочка нашлась живой, с ней все в порядке. Куда школьница пошла после уроков, не предупредив родных, не уточняется.

Как сообщал «Башинформ», в Уфе продолжаются поиски подростков: 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли из дома 30 марта и не вернулись. Сотни людей в течение почти месяца делают всё возможное, чтобы найти двух друзей. С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» свернули, но на задачи будут ежедневно отправляться автономные группы.