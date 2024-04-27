Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с ограблением бойца СВО в Волгограде

Напомним, что происшествие случилось на улице Краснополянской в Дзержинском районе областного центра. Ночью неизвестные похитили у участника специальной военной операции его личные вещи, а потом обналичили более 3 млн рублей с украденной банковской карты.
Правоохранители задержали одного из нападавших. Им оказался 16-летний подросток. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщили в официальном тг-канале Следственного комитета Российской Федерации, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту грабежа.
Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.