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Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с ограблением бойца СВО в Волгограде

Председатель Следственного комитета Российской Федерации обратил внимание на случай, который произошел в Волгограде в ночь на 1 апреля. Неизвестные напали на участника СВО и похитили у него телефон и банковскую карту.

Напомним, что происшествие случилось на улице Краснополянской в Дзержинском районе областного центра. Ночью неизвестные похитили у участника специальной военной операции его личные вещи, а потом обналичили более 3 млн рублей с украденной банковской карты.

Правоохранители задержали одного из нападавших. Им оказался 16-летний подросток. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в официальном тг-канале Следственного комитета Российской Федерации, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту грабежа.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

СК