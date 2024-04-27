В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти

«В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении СК.