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В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти

В Волгограде задержали двух человек, убивших таксиста, чтобы не платить ему.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 27 апр — РИА Новости. Двух жителей Волгограда, отказавшихся оплатить поездку, задержали по подозрению в избиении до смерти 18-летнего водителя такси, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По информации ведомства, в ночь на субботу в Волгограде возник конфликт между 18-летним водителем такси и пассажирами, которые отказались платить за поездку.

«В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».