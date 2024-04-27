Следствие требует арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

26 апреля о задержании 12-го фигуранта писали СМИ. РБК сообщал, что речь идет о гражданине Таджикистана Джумохоне Курбонове 2003 года рождения. Согласно базе столичных судов, он ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство. Иных подробностей о задержанном и его причастности к теракту в «Крокусе» нет.