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Следствие требует арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Джумохона Курбонова 2003 года рождения. Накануне СМИ писали о его задержании.

Источник: Reuters

Согласно картотеке суда, Джумохону Курбонову предъявили обвинения по п. «б», ч. 3, ст. 205 УК (совершение теракта организованной группой).

26 апреля о задержании 12-го фигуранта писали СМИ. РБК сообщал, что речь идет о гражданине Таджикистана Джумохоне Курбонове 2003 года рождения. Согласно базе столичных судов, он ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство. Иных подробностей о задержанном и его причастности к теракту в «Крокусе» нет.

Всего по делу о теракте задержаны 12 человек. Последнее задержание фигуранта было 22 апреля: гражданина Таджикистана, который, по данным следствия, обеспечил фиктивную регистрацию пособникам террористов, задержали в Твери. Обвиняемые в нападении и их предполагаемые пособники находятся в СИЗО.

СК