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Пожарные Алматы спасли от огня дом пожилой женщины

26 апреля в 19:50 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Байсеитовой, д. 42 мкр. Улжан-2, Алатауского района.

Источник: EL.kz

Пожарные расчеты под руководством начальника караула Айдоса Суанбекова прибыли уже через 6 минут, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В ходе разведки, установлено что пламя охватило крышу частного дома на общей площади 50 м². Хозяйка дома — пенсионерка, пожилая женщина.

Незамедлительно были введены стволы «СРПУ-50А», автоцистерны установлены на пожарные гидранты в 100 метрах, обеспечена бесперебойная подача воды. Благодаря принятым мерам, удалось спасти дом от огня.

Айналайын — көп көп рақмет! У нашего Казахстана большое будущее, оно в руках таких ребят. Желаю всего-всего вам наилучшего.

пожелала огнеборцам хозяйка дома.
пожары