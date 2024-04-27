Пожарные Алматы спасли от огня дом пожилой женщины

Пожарные расчеты под руководством начальника караула Айдоса Суанбекова прибыли уже через 6 минут, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
В ходе разведки, установлено что пламя охватило крышу частного дома на общей площади 50 м². Хозяйка дома — пенсионерка, пожилая женщина.
Незамедлительно были введены стволы «СРПУ-50А», автоцистерны установлены на пожарные гидранты в 100 метрах, обеспечена бесперебойная подача воды. Благодаря принятым мерам, удалось спасти дом от огня.
Айналайын — көп көп рақмет! У нашего Казахстана большое будущее, оно в руках таких ребят. Желаю всего-всего вам наилучшего.