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Брат Салтанат Нукеновой раскрыл неприятную подробность о Бишимбаеве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Салтанат Нукенова незадолго до своей гибели пыталась уйти от гражданского мужа, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, так как тот неоднократно ей изменял. Об этом в интервью блогеру Ане Ениной рассказал брат убитой Аитбек Амангельды.

Источник: AP 2023

Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка «сама спровоцировала» конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.

«Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива. В сентябре Салтанат ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него. Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты: у них с Кунадыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам. Мы просто офигели, мягко говоря…», — сказал Аитбек.

Несмотря на это, Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Также он шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать «чисто для себя».

В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно уйти от мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, рассказал Амангельды, она пыталась развестись восемь раз.

Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание») УК РК.

Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.

Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.