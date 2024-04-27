Брат Салтанат Нукеновой раскрыл неприятную подробность о Бишимбаеве

Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка «сама спровоцировала» конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.
«Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива. В сентябре Салтанат ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него. Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты: у них с Кунадыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам. Мы просто офигели, мягко говоря…», — сказал Аитбек.
Несмотря на это, Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Также он шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать «чисто для себя».
В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно уйти от мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, рассказал Амангельды, она пыталась развестись восемь раз.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание») УК РК.
Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.