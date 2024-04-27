Брат Салтанат Нукеновой раскрыл неприятную подробность о Бишимбаеве

«Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива. В сентябре Салтанат ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него. Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты: у них с Кунадыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам. Мы просто офигели, мягко говоря…», — сказал Аитбек.