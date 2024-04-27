Зампрезидента федерации сверхлегкой авиации погиб в сплаве на байдарке в Волге

Известно, что в сплаве участвовали двое молодых парней — обоим по 24 года, и 58-летний мужчина. Старшим товарищем и оказался Алексей Кобызев. В регионе, да и в России, он известный спортсмен — участвовал в чемпионатах по дельтапланерному спорту, а позже и сам их организовывал. Не раз становился чемпионом России, Казахстана, Украины и СНГ.