Зампрезидента федерации сверхлегкой авиации погиб в сплаве на байдарке в Волге

В Волгограде сегодня, 27 апреля, прощаются с погибшим во время сплава на байдарках заместителем президента федерации сверхлегкой авиации Алексеем Кобызевым. Мужчина вместе с друзьями 21 апреля отправился в сплав с ерика Грязный и хотел выйти в Волгу. Что произошло потом, выясняют следователи. Тела двух мужчин достали из воды спасатели, третьего ищут.
Известно, что в сплаве участвовали двое молодых парней — обоим по 24 года, и 58-летний мужчина. Старшим товарищем и оказался Алексей Кобызев. В регионе, да и в России, он известный спортсмен — участвовал в чемпионатах по дельтапланерному спорту, а позже и сам их организовывал. Не раз становился чемпионом России, Казахстана, Украины и СНГ.
Соболезнования родным и близким Алексея Кобызева сегодня выражает ОФ СЛА России, где он занимал должность заместителя президента федерации, также Алексей был руководителем волгоградского отделения ОФ СЛА России, гендиректором ООО «АСК “Дельта”, членом общественного совета при Росавиации. Тело мужчины нашли 24 апреля, проходят его похороны.