В СВО погиб 28-летний десантник Леонид Семериков из Добрянки

В Добрянке 27 апреля простились с погибшим в зоне проведения СВО Семериковым Леонидом Владимировичем. Он с детства мечтал стать десантником.
Отслужив срочную службу в ВДВ, в 2016 году Леонид Семериков заключил контракт с Минобороны РФ и вернулся уже в ставшие родными воздушно-десантные войска. Когда началась спецоперация он принял решение о своем участии в ней: 28 сентября 2022 года ушел на военную службу по частичной мобилизации.
Леонид Семериков родился 26 февраля 1995 года в Добрянке Пермского края. Учился в школе № 3, затем перешел в НОЦ Добрянки. В 2013 году Леонида призвали на срочную службу, проходил обучение в учебном центре ВДВ Омска.
Леонид Семериков мечтал стать десантником и стал им. Служил командиром отделения специалистов боевых машин воздушно-десантных войск в звании сержанта. После армии работал на предприятиях Перми. На «гражданке» понял, что его место именно на военной службе. В 2016 году он уехал в Ульяновск, заключил военный контракт на 5 лет, служил в десантно-штурмовой бригаде командиром боевой машины десанта.
Затем в его жизнь вошла спецоперация. Он продолжил служение Родине по частичной мобилизации. В СВО Леонид Владимирович служил стрелком мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Погиб 26 ноября 2023 года вблизи населенного пункта Авдеевка на Донбассе.
В администрации Добрянского городского округа сообщили, что дома у Леонида Семерикова остались мама, две сестры, жена и маленькая дочь. Близкие говорят, что он был смелым и целеустремленным человеком, патриотом своей страны, отзывчивым и добрым. У Леонида было много друзей, он умел хорошим другом и дружить по-настоящему.
Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка, скорбит вместе с ними.
В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.