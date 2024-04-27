В СВО погиб 28-летний десантник Леонид Семериков из Добрянки

Леонид Семериков мечтал стать десантником и стал им. Служил командиром отделения специалистов боевых машин воздушно-десантных войск в звании сержанта. После армии работал на предприятиях Перми. На «гражданке» понял, что его место именно на военной службе. В 2016 году он уехал в Ульяновск, заключил военный контракт на 5 лет, служил в десантно-штурмовой бригаде командиром боевой машины десанта.