Тело пропавшего в Жетысуской области мужчины обнаружили на дне реки

«Полиция региона обращается к сельским жителям быть максимально осторожными и бдительными. Не забывайте о том, что в паводковый период наблюдается увеличение объема воды в водоемах, а скорость течения в них может быть непредсказуемой. Благодарим местных жителей и волонтеров за оказание непосильного содействия органам правопорядка».