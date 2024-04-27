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В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Источник: © РИА Новости

Женщина пояснила, что у ее сына 2009 года рождения весной обострились болезни желудка и кишечника.

«Согласно результатам анализов, у несовершеннолетнего был низкий гемоглобин. Она решила лечить ребенка самостоятельно, давать ему препараты, повышающие гемоглобин, от которых вначале отметилось улучшение. Двадцать шестого апреля несовершеннолетний почувствовал себя плохо. <…> Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Пациенту провели реанимационные мероприятия, он ушел из жизни в больнице.

несчастный случай