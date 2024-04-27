В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник

«Согласно результатам анализов, у несовершеннолетнего был низкий гемоглобин. Она решила лечить ребенка самостоятельно, давать ему препараты, повышающие гемоглобин, от которых вначале отметилось улучшение. Двадцать шестого апреля несовершеннолетний почувствовал себя плохо. <…> Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза», — сказал собеседник агентства.