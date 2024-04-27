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Следком проверит сведения о хищении 1 млрд рублей у дольщиков ЖК в Краснодаре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по факту хищения 1 млрд руб. у участников долевого строительства ЖК «Мультиплекс Кино» в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В СМИ появилась информация о том, что более тысячи граждан с 2016 года не могут получить приобретенные квартиры. Собственник земельного участка, действуя совместно с застройщиком и генеральным подрядчиком, присвоил средства дольщиков, после чего строительство было остановлено.

Несмотря на осуждение виновных в 2021 году, они пытаются вернуть себе контроль над строительством, подавая в суд на нового застройщика, отметили в ведомстве.

Александр Бастрыкин ранее уже поручал представить доклад по данной ситуации. В СУ СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело, по которому фигуранты осуждены к лишению свободы. Также проводится процессуальная проверка.

СК