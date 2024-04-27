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На Кубани горит полигон с мусором площадью в полстадиона

В Темрюкском районе горит мусорный полигон в 2,5 тысячи квадратных метров.

На Кубани горит полигон с мусором площадью в 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Речь идет о пожаре в Темрюкском районе рядом с курортной станицей Голубицкой.

«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП “Универсал”. По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана», — уточнили в ведомстве.

Сейчас тушить полигон пытаются 13 человек.

Напомним, в Краснодарском крае объявлен максимальный уровень пожарной опасности. Жителей просят не разводить костры близ сухих насаждений. Походы в леса также под запретом.

пожары