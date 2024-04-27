Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, получили сроки

Судом установлено, что в ночь на 27 февраля 2024 года житель Екатеринбурга Л. и жительница Ижевска К., находясь на территории братской могилы и мемориального ансамбля 1200 воинам, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, распивали алкоголь, прыгали через Вечный огонь и забрали возложенные на мемориал цветы.