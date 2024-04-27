ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.15 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что ВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с дрона в непосредственной близости от одной из подстанций Горловки, к счастью, боеприпас не сдетонировал.
Кроме того, украинские войска с 9.35 по 15.15 выпустили 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.