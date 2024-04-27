Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.15 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что ВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с дрона в непосредственной близости от одной из подстанций Горловки, к счастью, боеприпас не сдетонировал.

Кроме того, украинские войска с 9.35 по 15.15 выпустили 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.